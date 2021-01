Jonathan Kashanian e il presunto flirt con Bianca Atzei. Oggi si dichiara single

26 gennaio 2021 a

Jonathan Kashanian è uno dei pochi ex concorrenti del Grande Fratello ancora sulla cresta dell'onda. Si è parlato spesso della sua vita privata e della sua sessualità, ma è sempre filtrato poco di ufficiale. Negli anni passati a lungo il suo nome è stato affiancato a Bianca Atzei. Una presunta relazione che tuttavia non è diventata mai ufficiale. Oggi lo stilista è single. In una delle puntate di Detto Fatto, ha confessato a Bianca Guaccero il numero di donne che ha avuto nella sua vita: "Di relazioni vere ne ho avute meno di dieci, ma se contiamo i baci e flirt più di 100".

Questa sera, 26 gennaio, sarà ospite Stasera tutto è possibile lo show condotto da Stefano De Martino in onda su Rai 2 alle 21.20

