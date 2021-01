Max Giusti, la relazione con Selvaggia Lucarelli poi il matrimonio con Benedetta Bellini

26 gennaio 2021 a

a

a

Max Giusti e i suoi amori. La vita privata del comico famoso per l'imitazione di Claudio Lotito è stata caratterizzata dalla relazione, durata 7 anni, con Selvaggia Lucarelli. Quella relazione finì male tra accuse reciproche e successivamente l'attore ha conosciuto la donna della sua vita: Benedetta Bellini. Dopo una relazione durata 5 anni i due si sono sposati e dalla loro unione nel 2010 nasce il primogenito Matteo e due anni dopo Caterina. La loro unione è solida. “Stiamo insieme da 15 anni – ha svelato il comico -, non ci facciamo neanche i regali di compleanno: siamo senza date, non festeggiamo neanche San Valentino”, ha detto durante un'intervista nella trasmissione Vieni da me di Caterina Balivo.

Questa sera, 26 gennaio, sarà ospite Stasera tutto è possibile lo show condotto da Stefano De Martino in onda su Rai 2 alle 21.20

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.