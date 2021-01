Disney, censurati tre cartoni animati per razzismo: Dumbo, Peter Pan e Aristogatti

26 gennaio 2021 a

a

a

"Stereotipi e messaggi dannosi e razzisti": così tre storici film d'animazione Disney sono stati censurati. Si tratta dei tre classici "Dumbo", "Peter Pan" e "Aristogatti" che saranno d'ora in poi vietati ai minori di sette anni. La decisione è stata presa proprio dalla Disney perché diventati incompatibili con la visione di bambini più piccoli. I tre cartoni animati sono le ultime vittime del revisionismo storico che tende a rimuovere prodotti culturali del repertorio tradizionale accusati di rappresentare negativamente o di denigrare popolazioni e culture.

Serena Rossi, l'amore con Davide Devenuto e il figlio Diego: per la Disney ha doppiato Anna di Frozen

Dumbo è sotto accusa per i versi di una canzone giudicati irrispettosi verso gli schiavi afroamericani che lavoravano nelle piantagioni. Peter Pan per l'appellativo "Pellirosse" nei confronti dei nativi americani. Gli Aristogatti per l'offesa al popolo asiatico con la caricatura di Shun Gon, il siamese con denti spioventi, gli occhi a mandorla e le bacchette.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.