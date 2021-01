Vincenzo De Lucia, il comico diventato famoso imitando Maria De Filippi

26 gennaio 2021 a

a

a

Classe 1987. Attore, regista, sceneggiatore, la specializzazione di Vincenzo De Lucia è l’imitazione di personaggi famosi di genere femminile. Il suo cavallo di battaglia è senza ombra di dubbio l'imitazione di Maria De Filippi. Il comico, dopo una lunga gavetta, ha vinto il premio "Alighiero Noschese" nel 2009. Ottiene il successo con lo spettacolo "Zia Mara" interamente dedicato a Mara Venier e poi nella trasmissione "Made in Sud" dove interpreta per la prima volta Maria De Filippi. Dal 2015 al 2018 è l’imitatore femminile ufficiale del Gay Village, sotto la direzione di Vladimir Luxuria. Della sua vita privata non si sa praticamente nulla. Infatti il comico tiene molto alla sua privacy. Ha un seguitissimo profilo Instagram dal quale, tuttavia, tiene lontana la sua vita privata.

Questa sera, 26 gennaio, sarà ospite Stasera tutto è possibile lo show condotto da Stefano De Martino in onda su Rai 2 alle 21.20

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.