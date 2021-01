Stasera tutto è possibile, parata di ospiti vip nel programma di Stefano De Martino su Rai2

26 gennaio 2021 a

a

a

Una nuova puntata per il secondo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, stasera martedì 26 gennaio alle 21.20 su Rai2. Una grande parata di ospiti vip che sono stati annunciati dalla Rai.

Il comedy show condotto da Stefano De Martino dedica la puntata al tema “kids”. Ospiti: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Mara Venier. Poi Max Giusti, Sergio Friscia, Jonathan Kashanian, Arteteca, Lucia Gravante, la sorvegliante de “Il Collegio”, e Jenny De Nucci. Con loro l’immancabile mascotte, il Panda, "animato" dal ballerino Egon Polzone.

Tutti si metteranno in gioco, cimentandosi in diverse prove, a partire dalla celebre Stanza Inclinata Tra gli altri giochi della puntata: Segui il labiale, Serenata STEP, Stammi dietro dance, Speed quiz, Do re mi fa male, Spot tarok, Grande brivido, Cover STEP, Decollo immediato, Dental STEP, Mimo senza fili.



