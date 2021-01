Giulio Scarpati, l'amore per la moglie Nora. Hanno due figli

26 gennaio 2021 a

Giulio Scarpati è uno degli attori più amati del pubblico italiano, legati al personaggio di Lele Martini, il dottore, figlio di Nonno Libero (interpretato da Lino Banfi) nella fortunata serie tv "Un medico in famiglia". L'attore non ama molto parlare della sua vita privata. E' sposato con Nora Venturini, regista e sceneggiatrice teatrale. La coppia ha avuto due figli, Edoardo (1988) e Lucia (1994).Vivono a Roma e della loro vita dietro le quinte si sa veramente poco. Entrambi non amano i social e non sono presenti nelle varie piattaforme. La moglie di Giulio Scarpati è regista teatrale e sceneggiatrice, ha scritto alcune serie tv sia per la Rai che per Mediaset.

L'attore sarà ospite oggi, 26 gennaio, della trasmissione "Oggi è un altro giorno" condotta da Serena Bortone su Rai 3 alle 14.

