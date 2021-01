Ascolti tv lunedì 25 gennaio 2021, il Commissario Ricciardi batte il Grande Fratello Vip: sfiora 6 milioni di spettatori

26 gennaio 2021 a

Commissario Ricciardi campione di ascolti. La prima puntata della nuova serie tv con Lino Guanciale, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, ha fatto il pieno con 5.951.000 spettatori netti per il 24.1% di share. La seconda puntata de Il commissario Ricciardi andrà in onda il primo febbraio. Il Grande Fratello Vip su Canale 5, ha registrato 3.393.000 spettatori netti per il 19.5% di share. Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci in onda su Rai3 ha realizzato 2.330.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Safe, in onda su Italia1, fa segnare 1.877.000 spettatori netti per il 7.2% di share.

Quarta Repubblica, in onda su Rete4, è stata vista da 1.091.000 spettatori per il 5.5% di share. Su Rai2, NCIS 828.000 spettatori netti per il 3.2% di share. Schegge di Paura, con Edward Norton, Frances McDormand e Richard Gere su La7, 446.000 spettatori netti per il 2% di share. Su Tv8, 4 Ristoranti è stata vista 401.000 spettatori netti. Ma tu di che segno 6?, in onda sul Nove, è stato visto da 316.000 spettatori netti per l'1% di share.

