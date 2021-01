Uomini e Donne, Gemma Galgani accetta un nuovo cavaliere e Armando e Nicole frenano per la differenza d'età

26 gennaio 2021 a

Nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 in onda oggi martedì 26 gennaio 2021 su Canale 5. Per il secondo appuntamento della settimana della trasmissione di Maria De Filippi, grande protagonista sarà Gemma Galgani con la sua storia apparentemente finita con Maurizio e che avrà una "coda" insieme ai soliti battibecchi con la rivale opinionista Tina Cipollari.

Secondo le anticipazioni de Il vicolo delle news, la dama di Torino, dopo aver subito la decisione di Maurizio Guerci, tornerà alla carica con il cavaliere cinquantenne con cui ha vissuto una breve, ma intensa storia d’amore. Maurizio avrebbe cercato nuovamente un contatto con lei. La dama racconterà di aver visto nei suoi occhi nuovamente l’interesse iniziale. Maurizio viene chiamato nuovamente al centro dello studio per capire effettivamente cosa stia accadendo tra lui e Gemma e senza rinnegare l’affetto che ha provato per Gemma, dirà di non avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passi.

Lei quindi si scambierà il numero con un nuovo cavaliere di nome Maurizio. In settimana, inoltre, ha scambiato anche qualche messaggio con il quarantenne Gianluca. La puntata dovrebbe continuare con Armando Incarnato che, dopo aver chiuso e discusso con Lucrezia Comanducci, ha cominciato ad uscire con Nicole che, contemporaneamente sta uscendo anche con Carlo. A frenarli, però, sarebbe la differenza d’età perché la donna è più grande di Armando e questo li frenerebbe.

