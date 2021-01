Grande Fratello Vip 5: la data della finale del reality di Canale5 è lunedì 1 marzo 2021 | Video

25 gennaio 2021 a

Grande Fratello Vip 5, la finale di questa edizione del reality di Canale 5 ci sarà lunedì 1 marzo 2021. Ad annunciarlo nel corso della puntata del 25 gennaio è stato il conduttore Alfonso Signorini. Nel video che riportiamo di seguito, tratto dall'account ufficiale della trasmissione Mediaset, il momento dell'annuncio ufficiale. Un grande appuntamento per il pubblico che sta seguendo settimana dopo settimana questa edizione "anomala" della casa più spiata d'Italia. Edizione in qualche modo speciale, che vedrà nella puntata di venerdì prossimo l'ingresso di una nuova concorrente, la giornalista e opinionista televisiva Aldo D'Eusanio, che a 71 anni quasi compiuti ha scelto di mettersi in gioco nel programma.



