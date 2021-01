Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio nuova concorrente della casa: il video

25 gennaio 2021 a

Grande Fratello Vip 5, nuova concorrente nella casa più spiata d'Italia. Si tratta di Alda D'Eusanio, che entrerà nella casa nella puntata di venerdì prossimo. Ad annunciarlo è stato il conduttore del programma, Alfonso Signorini, nei primi minuti della puntata di lunedì 25 gennaio. All'annuncio è seguito un collegamento video, che riportiamo di seguito (tratto dal profilo Twitter della trasmissione) in cui la futura concorrente descrive le sue prime emozioni in vista dell'ingresso insieme agli altri concorrenti. "Non so chi me lo ha fatto fare"; ha commentato ridendo la giornalista, classe '50, che è anche opinionista e conduttrice televisiva.

