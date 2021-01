Festival di Sanremo, le indiscrezioni: Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni sul palco dell'Ariston

25 gennaio 2021 a

Fiorella Mannoia potrebbe essere protagonista del prossimo Festival di Sanremo. Dopo le due puntate de La musica che gira intorno andate in onda su Rai 1, la cantante quasi sicuramente sarà sul palco del Teatro Ariston. Lo sostiene l'agenzia AdnKronos, anche se non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo: c'è chi la indica come ospite musicale di una delle serate e chi invece la annovera tra le conduttrici che affiancheranno Amadeus e Fiorello. Ma quello di Fiorella Mannoia non è l'unico rumors sanremese. C'è un altro nome importante della musica italiana ed è quello di Ornella Vanoni che proprio in questi giorni presenta il suo nuovo album di brani inediti dal titolo Unica. L'artista alla fine di ottobre aveva annunciato di essere alle prese con il Covid, comunicando poi la sua guarigione con un post il 17 novembre: "Sono rinata! Il Covid mi ha lasciata".

