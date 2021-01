Carlo Nordio, indagini sulle coop rosse e il matrimonio di Adriano Panatta

25 gennaio 2021 a

Ha indagato sulle brigate rosse e ha cercato di fare luce sulle coop rosse. Carlo Nordio, magistrato in pensione, è stato uno dei giudici più in vista della Penisola. Per anni è stato procuratore aggiunto a Venezia. Negli anni Ottanta condusse le indagini sulle Brigate Rosse venete e sui sequestri di persona e negli anni Novanta indagò sui reati di Tangentopoli. È stato consulente della Commissione Parlamentare per il terrorismo e presidente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice penale. Negli anni ha assunto posizioni critiche verso una parte della magistratura. Nel febbraio del 2017 è andato in pensione e ora collabora con vari giornali come opinionista. Il suo nome è legato anche al matrimonio di Adriano Panatta nell'ottobre del 2020. Il celebre tennista si è sposato civilmente con Anna Bonamigo e a celebrare il rito è stato proprio Carlo Nordio. Questa sera, 25 gennaio, sarà ospite di "Quarta Repubblica" il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4 in onda alle 21.20

