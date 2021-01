Nicola Lagioia, l'amore per la moglie Chiara. Condividono la passione per i libri e la radio

25 gennaio 2021 a

Nicola Lagioia è sicuramente uno degli autori del panorama letterario italiano. Premio Strega nel 2015 con il romanzo "La ferocia" dirige dal 2017 il salone internazionale del libro di Torino. La sua vita privata è strettamente legata alla sua carriera. Oltre ai libri è legato anche alla radio essendo un apprezzato conduttore da anni. Stesse passioni della moglie, Chiara Tagliaferri, autrice di programmi radiofonici e scrittrice. I due non hanno figli. Hanno abitato per un periodo a Milano per poi scegliere Roma. L'ultima esperienza di prestigio per Nicola Lagioia è stata alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia dove ha fatto parte della giuria del concorso.

Questa sera, 25 gennaio, sarà ospite di "Quarta Repubblica" il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4 in onda alle 21.20.

