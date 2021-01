Walter Zenga, l'ex Marina Perzy: "E' un bravo padre, non capisco la polemica". L'intervista a Pomeriggio Cinque

25 gennaio 2021 a

Marina Perzy, ex di Walter Zenga, smonta le polemiche di questi giorni. "E' un bravo padre, non capisco la polemica", ha detto in un'intervista a Pomeriggio Cinque andata in onda oggi nel programma condotto da Barbara D'Urso. L'ex portiere dell'Inter e attuale allenatore di calcio è stato tirato in ballo negli ultimi tempi dai figli, in particolare dal primogenito Nicolò, che aveva detto come "non fosse mai riuscito a far breccia nel suo cuore" e di essere pronto a fare il padre, "tanto basta fare il contrario di quello che ha fatto lui". Una polemica che non accenna a placarsi e che dominerà ancora il dibattito tra gossip e veleni.

