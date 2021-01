Grande Fratello Vip 5, nuovo scontro tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet sulla pittura di gruppo. Le anticipazioni della puntata del 25 gennaio

25 gennaio 2021 a

Grande Fratello Vip 5, nuovo scontro tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet sulla pittura di gruppo che i concorrenti devono realizzare in vista della puntata di lunedì 25 gennaio. Ecco alcune anticipazioni. I vip in questi giorni sono stati messi alla prova dal Grande Fratello: "Vipponi, come ve la cavate con colori e pennelli? Trasformatevi in un collettivo artistico sui generis per realizzare la prima opera a undici mani della Casa del Grande Fratello. Lascerete ai posteri un capolavoro, in quale museo lo immaginate? MoMa o Uffizi? Guggenheim o Louvre? Buon lavoro!". L'idea di Samantha era quella di dipingere l'occhio del grande fratello usando mani, piedi, orecchie e altre parti del corpo, mentre Maria Teresa è rimasta piuttosto fredda in proposito, avendo lei un'altra idea. La tensione è stata palpabile e il reciproco fastidi è stato espresso anche nel confessionale. Intanto l'opera è andata avanti e sarà mostrata nella puntata di oggi, dove si conoscerà anche il nome della prima finalista.

