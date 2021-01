Stasera in tv, 25 gennaio, su Iris il film biografico Dragon: storia vera di Bruce Lee

25 gennaio 2021 a

Stasera in tv, lunedì 25 gennaio 2021, su Iris va in onda "Dragon - La storia di Bruce Lee" (ore 21), film biografico dell'attore famoso per le arti marziali scomparso nel 1973. Il lungometraggio, diretto dal regista Rob Cohen, ripercorre in maniera semi-romanzata la storia dell'attore originario di Hong Kong ma con cittadinanza statunitense.

Una storia vera quella che ripercorre la vita di Bruce: dal ragazzo appassionato di arti marziali al trasferimento a San Francisco come istruttore di karate, da quando il cinema si accorge di lui e ne fa una star sino all'ossessione di Bruce per delle strane visioni. Aveva lasciato come suo erede il figlio, morto però anch'esso misteriosamente.

