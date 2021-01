Grande Fratello Vip, conto alla rovescia per la prima finalista

25 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 25 gennaio, dalle ore 21.45 appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip. C'è attesa per la puntata di oggi del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che può contare sugli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Dopo una settimana di televoto, infatti, si scoprirà il nome della prima finalista. In corsa ci sono Rosalinda, Stefania, Giulia e Dayane. Chi riuscirà a conquistare il primo dei posti che contano realmente? Ovviamente grande attesa tra gli ospiti della famosa casa dove ormai da settimane si collezionano emozioni, colpi di scena e litigi. Ma sono anche nati rapporti particolarmente intensi che sembrano destinati a durare anche dopo la fine del programma.

