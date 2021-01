Lino Guanciale, l'amore per Antonella sposata a luglio. Prima lunga relazione con una collega

25 gennaio 2021 a

Lino Guanciale stasera in tv sarà il Commissario Ricciardi. L'attore originario di Avezzano è amatissimo dal pubblico della Rai avendo preso parte ad alcune delle fiction di maggior successo come Che Dio ci aiuti, accanto a Elena Sofia Ricci, passando per La porta rossa (di cui si girerà la terza stagione) con Gabriella Pession, fino a L’allieva con Alessandra Mastronardi (ma ha annunciato che non ci sarà nella prossima edizione).

Classe 1979, padre medico e mamma insegnate, ha frequentato la facoltà di Lettere e Filosofia all'Università La Sapienza di Roma. Negli anni della scuola gioca a rugby sino ad arrivare a essere convocato nelle nazionali giovanili dell'Italia. Diplomatosi all'Accademia d'arte drammatica a Roma, è stato fidanzato con l'attrice Antonietta Bello per tanti anni.

Poi nel 2018 conosce Antonella Liuzzi, figlia di un ex senatore Pdl e sindaco di Noci, in provincia di Bari, per due mandati, project manager con esperienze anche ad Hong Kong. Lino e Antonella si sono sposati lo scorso 18 luglio a Roma in Campidoglio.

