Alessandro Borghese 4 Ristoranti: oggi in tv 25 gennaio la puntata in Lunigiana

A tutto Borghese in tv: il cuoco e conduttore televisivo sarà protagonista stasera e domani. Oggi lunedì 25 gennaio va in onda su Tv8 (ore 21,30) la puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti girata in Lunigiana a caccia del miglior locale in un borgo della zona. Si tratta di una replica.

Si sfidano Silvana con il Ristorante La Corte presso il Castello di Pontebosio, Jonathan con la Trattoria Quinta Terra, Luca con l’Agriturismo Montagna Verde, e, infine, Francesca con il Ristorante Agriturismo Ca’ Vidè. L’oggetto di bonus sono gli sgabei, un tipo di pasta lievitata che si può usare come pane o per accompagnare salumi e formaggi. Domani invece su Sky nuova puntata dell'ultima serie: caccia al miglior ristorante di cucina regionale a Milano.

