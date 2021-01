Stasera in tv 25 gennaio, su La7 due film drammatici. La trama

25 gennaio 2021 a

a

a

Stasera in tv, 25 gennaio, su La7 doppio appuntamento con il cinema. Sono in programma due film considerati particolarmente intensi e altamente drammatici. Il primo è Schegge di paura, inizio alle ore 21.15; il secondo Flightplan, mistero in volo, dalle 23.45. Nel primo tra gli interpreti Richard Gere ed Edward Norton. E' la storia di un giovane accusato di aver ucciso l'arcivescovo di Chicago. Le prove sono schiaccianti, ma c'è un avvocato famoso che crede nella sua innocenza. Quale sarà la verità? Il secondo è ambientato su un aereo. Kyle sta portando a casa la salma del marito che si è ucciso e viaggia con la figlia Julia. Si addormenta e quando si sveglia la bambina non c'è più e non risulta salita a bordo. Kyle è Jodie Foster.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.