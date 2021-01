Nicole Grimaudo mamma per la seconda volta. Nuovo fiocco azzurro

25 gennaio 2021 a

Nicole Grimaudo mamma per la seconda volta. Un'altra gioa per l'attrice e il marito Francesco. Il piccolo, ancora il nome non è stato ufficializzato, allargherà la famiglia. Nel 2014, infatti era nato Pietro, il primogenito della coppia. E' stato il settimanale "Diva e donna" a dare la notizia del parto fotografando la famiglia all'uscita della clinica. La Grimaudo aveva mostrato il pancione per la prima volta qualche mese fa ospite di "Ballando con le stelle". Del marito Francesco si sa veramente poco. E' un giornalista della Rai siciliano che ha voluto mantenere sempre un basso profilo. La coppia tiene molto alla privacy.

