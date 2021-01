Massimiliano Ossini, l'amore segreto che a causa del Covid non "vede" da quasi due anni

25 gennaio 2021 a

Massimiliano Ossini, conduttore Rai, apprezzatissimo per la trasmissione Linea Bianca, è ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai 1 in onda a partire dalle ore 14 e condotta da Serena Bortone. Napoletano, classe 1978, Ossini è considerato ormai un ascolano di adozione. E' sposato con l'imprenditrice Laura Gabrielli con cui ha tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. Ma Ossini ha anche un altro grande amore. Non solo quello per la montagna, diventato quasi motivo di vita. E' un grande appassionato della Quintana di Ascoli Piceno e non si limita ad ammirarla. Oramai partecipa da diverse edizioni. E' tra i figuranti che aprono il corteo storico medievale. Lo fa a cavallo, salutato sempre da intensi e calorosi applausi. Nel 2019 è stato addirittura il testimonial delle due edizioni. Purtroppo causa Covid, nel 2020 non ha potuto provare il brivido di indossare gli abiti medievali e sfilare nella città marchigiana. Sogna di poterlo fare la prossima estate, anche se forti dubbi sullo svolgimento della Rievocazione storica ci sono anche quest'anno.

