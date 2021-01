Uomini e donne, la decisione di Davide dopo il bacio a Chiara e le lacrime di Beatrice | Video

25 gennaio 2021 a

Davide Donadei sempre più indeciso. Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e donne, la trasmissione di Maria De Filippi in onda su canale 5 alle 14.10, si attendono novità a partire dalla puntata di lunedì 25 gennaio. Il tronista è nella bufera. Ci sono due corteggiatrici, Chiara e Beatrice, che sono innamorate pazze di lui. Ma Davide non sa scegliere con chi di loro uscire dal programma per provare una relazione lontano dalle telecamere.

Dunque si è giocato la carta del bacio per capire con chi vuole stare. Ma per il momento c'è stato solo il bacio con Chiara mentre Beatrice, messa in disparte negli ultimi tempi, non vuole baciarlo. Questo è quanto è avvenuto nell'ultima puntata. Ci sono sviluppi?

