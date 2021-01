Serena Bortone guarita dal Covid: è negativa e torna a condurre in studio Oggi è un altro giorno

25 gennaio 2021 a

Serena Bortone si mette il Covid alle spalle. La conduttrice di "Oggi è un altro giorno" - la trasmissione del pomeriggio di Rai1 - si è negativizzata. E oggi lunedì 25 gennaio 2021 tornerà a condurre in studio.

Ad annunciarlo la stessa Bortone sui social: "Sono tornata negativa al test Covid. Da questo virus ho imparato che non si può controllare tutto, che l’imponderabile è sempre in agguato e per questo non dobbiamo mai sentirci invincibili. Ho imparato che la nostra fragilità è un bene prezioso da coccolare". Poi l'appuntamento: "Ci vediamo nel mitico studio di via Teulada 66".

