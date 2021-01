Enrica Pintore, da quasi Miss Italia al Paradiso delle Signore: l'amore per Daniele e il sogno

25 gennaio 2021 a

Enrica Pintore, attrice e conduttrice (35 anni), ospite di Oggi è un altro giorno, lunedì 25 gennaio 2021, trasmissione di Rai1 del pomeriggio condotta da Serena Bortone.

Tra le venti finaliste di Miss Italia nel 2003, nata a Nuoro ma originaria di Ottana, partecipa alle serie tv I Cesaroni e Don Matteo e diventa una delle "professoresse" della trasmissione L'Eredità su Rai1 ma vira subito sulla recitazione. Protagonista della fiction Centovetrine e di alcuni episodi di Un medico in famiglia, dal 2018 fa parte del cast de Il Paradiso delle Signore serie cult del pomeriggio Rai. Lo scorso anno l'attrice sarda ha vestito i panni di Paola Bechi Luserna, moglie dell'imprenditore Enrico Piaggio nel film biopic dedicato alla nascita della mitica Vespa in onda in prima serata su Rai1. Blindatissima e riservata la sua vita sentimentale: da tredici anni è fidanzatissima con Daniele Moretti, agente di viaggio. "Tra noi va tutto bene. Il matrimonio? Nei nostri progetti c'è un figlio" ha svelato in una recente intervista.

