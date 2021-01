Paola Pitagora, una carriera lunghissima e la storia d'amore con Gianni Morandi

25 gennaio 2021 a

Paola Pitagora, pseudonimo di Paola Gargaloni (79 anni), ospite di Oggi è un altro giorno, lunedì 25 gennaio 2021, trasmissione di Rai1 del pomeriggio condotta da Serena Bortone.

Attrice e cantante, al cinema ha "girato" al fianco di Marcello Mastroianni e Alberto Sordi ed è stata diretta tra gli altri da Gillo Pontecorvo e Luigi Comencini. Nel 1965 la consacrazione con "I pugni in tasca" di Marco Bellocchio, nel quale interpreta il personaggio di Giulia mentre il ruolo che l'ha resa famosa al grande pubblico è quello di Lucia Mondella nello sceneggiato televisivo "I promessi sposi" (1967), per la regia di Sandro Bolchi. Partecipa anche per due edizioni insieme a Johnny Dorelli al programma televisivo Johnny 7. Negli anni Novanta partecipa allo sceneggiato "Incantesimo", nel Duemila invece alla fiction "Le tre rose di Eva". Ricca la sua vita sentimentale. Dopo il legame durato dodici anni con il pittore Renato Mambor, negli anni Sessanta, le storie d'amore con Tito Schipa jr e Gianni Morandi (nel 1973 durante la commedia musicale 'Jacopone'). Poi la relazione con Ciro Ciri con cui ha avuto la figlia Evita.

