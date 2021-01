Non è l'Arena, Massimo Giletti si commuove: lacrime dopo il racconto delle ragazze che accusano Genovese di violenza sessuale | Video

25 gennaio 2021 a

a

a

Massimo Giletti si commuove e fatica a trattenere le lacrime in diretta tv. Accade durante la puntata di Non è l'Arena di domenica 24 gennaio. Il giornalista, conduttore del talk di La7, è visibilmente sofferente nel corso dell'intervista a due delle sei ragazze che hanno denunciato per violenza sessuale l'imprenditore Alberto Genovese, da novembre in carcere. Dopo il pianto di una delle due giovani, gli occhi di Giletti si gonfiano di lacrime. Nunzia De Girolamo, ospite del programma: "Io lo conosco da anni, basta guardare i suoi occhi". Poi De Girolamo confessa che si sta scrivendo con la ragazza di Milano che per prima ha denunciato Genovese. Clicca qui per vedere il video.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.