Alberto Genovese, "Droga sui piatti nelle feste con pochi ospiti": il racconto di due ragazze che lo accusano

24 gennaio 2021 a

"Abbiamo fatto uso di cocaina". Lo hanno detto a Non è l'Arena due delle ragazze che accusano Alberto Genovese di violenza sessuale. Il programma condotto da Massimo Giletti su La7 ormai da mesi segue il caso dell'imprenditore di Milano arrestato per violenza sessuale. Le due ragazze hanno iniziato la loro testimonianza proprio ammettendo di aver fatto uso di droga. Ma non era la cocaina che le attirava a Terrazza Sentimento, dove Genovese organizzava le famose feste. "Ho partecipato a feste ristrette e c'erano i piatti esposti di cocaina", ha puntualizzato una delle due giovani. L'altra ha confermato: cocaina esposta pubblicamente quando alle feste c'era poca gente.

