Uomini e donne, Matteo in lotta tra ordine e caos per Sophie. Lui ci spera e lei litiga con Giorgio | Foto

Matteo Ranieri è uno dei corteggiatori più apprezzati dal pubblico di Uomini e donne, il people show condotto da Maria De Filippi e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Canale5 dalle 14,45. E' in ballo nella storia della tronista Sophie Codegoni, insieme all'altro pretendente Giorgio. Nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, parla di armonia da trovare tra caos e ordine: "Due sentimenti eterni in perenne lotta, la ricerca dell'ordine e il fascino del caos - ha scritto -: dentro questa lotta abita l'uomo, e ci siamo noi, tutti, ordine e disordine. Cerchiamo regole, forme, canoni, ma non cogliamo mai il reale funzionamento del mondo, è per gli uomini un eterno mistero. L'incapacità di risolvere questo mistero ci terrorizza, ci costringe a oscillare tra la ricerca di un'armonia impossibile e l'abbandono al caos".

Chissà se siano parole riferite alla sua storia con Sophie, sempre più indecisa tra lui e Giorgio. Ma nella prossima settimana potrebbero esserci sviluppi favorevoli a Matteo, visto che in una esterna e poi anche in studio, Giorgio e la Codegoni saranno protagonisti di una lite. Da parte sua invece Ranieri e Sophie si scambiano un bacio. Appuntamento su Canale5.

