Elisabetta Canalis, coccole allo specchio con la figlia Skyler Eva. Poi scatto al Roxy Bar e citazione di Vasco | Video

24 gennaio 2021

a

a

Siparietto di famiglia per Elisabetta Canalis. Dopo gli scatti sexy degli ultimi giorni, stavolta l'ex velina di Striscia la Notizia ha dedicato la sua foto su Instagram, dove può contare quasi 3 milioni di follower, alla figlia Skyler Eva, avuta dal marito Brian Perri. Davanti allo specchio Elisabetta ha messo in bella mostra i famosi ricci della figlia, con un video molto simpatico, per poi farsi immortalare in un paio di foto abbracciata alla stessa Skyler Eva. Video e immagini che hanno fatto il pieno di like.

Successivamente un altro post, in cui viene fotografata l'insegna del Roxy Bar, con citazione della celebre canzone di Vasco Rossi, Vita spericolata.

