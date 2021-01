Grande Fratello Vip 5, Samantha stuzzica Rosalinda su Andrea Zenga: "Quando lo guardi sei estasiata" | Video

24 gennaio 2021 a

a

a

Samantha De Grenet prova a sondare la possibilità di un nuovo flirt nella casa del Grande Fratello Vip 5, quello tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. "Immaginati uno, bello e alto, che ti abbraccia. Ti senti protetta. Lo guardi senza maglietta e sei estasiata", ha iniziato a dire Samantha, cercando di stuzzicare la Cannavò. Quest'ultima intuisce l'obiettivo della De Grenet e comincia a ridere di gusto. E a questo punto nel discorso vengono introdotti pure lo stesso Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli. Per l'ex velino il primo bacio è decisivo, per il figlio di Walter le farfalle nello stomaco scattano solo quando le cose diventano più serie.

Samantha prova a sondare il feeling tra Rosalinda e Andrea Zenga

Samantha prova quindi a stuzzicare pure Zenga su un possibile interesse per una "giovane ragazza", ma Andrea non si sbilancia più di tanto, dopo che nei giorni scorsi ha confidato di poter provare qualcosa per l'attrice. Quest'ultima nutre invece sempre più dubbi sul suo rapporto con il fidanzato Giuliano. Insomma, se son rose fioriranno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.