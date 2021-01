Matilda De Angelis conduttrice a Sanremo 2021, l'attrice incuriosisce i fan: "Non sapete cosa vi aspetta" | Video

24 gennaio 2021 a

E' sicuramente la giovane attrice italiana del momento. Dopo la parte da protagonista nella serie internazionale The Undoing, con Nicole Kidman e Hugh Grant, Matilda De Angelis non si ferma più ed è stata annunciata da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021. L'altra presentatrice già certa della presenza è la cantante Elodie.

Matilda ha reagito alla notizia con un video divertente postato sul suo profilo Instagram: "Mai chiamarmi su un palco. Non sapete cosa vi aspetta. Grazie a Sanremo e Amadeus, sono felice ed emozionata. Ci vediamo a Sanremo!", la didascalia che ha accompagnato le immagini, in cui la De Angelis si cimenta in un ballo insieme a un'artista di strada. E alla fine conclude il numero con una pregevole spaccata. Chissà se la vedremo così anche sul palco dell'Ariston.

