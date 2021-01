Stasera in tv 24 gennaio Non è l'Arena su La7: crisi di governo ed emergenza Covid

24 gennaio 2021 a

Non solo il caso di Alberto Genovese questa sera, 24 gennaio, su La7 a Non è l'Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Al centro dell'attenzione la crisi di governo e l'emergenza Covid. Intervista a Matteo Salvini, leader della Lega. Ci saranno anche Tommaso Labate e Augusto Minzolini. Di seguito un dibattito con Tommaso Cerno, Gianluigi Paragone, Guido Crosetto e David Parenzo. Di seguito l'inchiesta sul caso Benotti, ex giornalista e consulente di vari ministri al centro di una indagine sulla fornitura delle mascherine. Annunciata intervista a Jorge Solis, trader ecuadoriano che ha gestito insieme ad altri intermediari una grande commessa di mascherine cinesi. In studio Sandra Amurri, Luigi De Magistris e Pierluigi Stefani.

