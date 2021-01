Federico Fashion Style, dall'amore con Letizia la figlia Sophie Maelle avuta con l'inseminazione artificiale

24 gennaio 2021 a

a

a

Federico Fashion Style, all'anagrafe Federico Lauri, è uno degli hairstylist più famosi e quotati in Italia, soprattutto nel mondo dello spettacolo, visto che cura le acconciature di numerose star dello showbiz. Nato ad Anzio (Roma) il 5 ottobre 1989, sotto il segno zodiacale della Bilancia, Federico Lauri ha iniziato a dare i primi segni della sua passione quando aveva soltanto 5 anni.

Live Non è la D'Urso, Antonella Mosetti: "Mi piace il trash". La replica di Federico Fashion Style: "Si vede, guarda come sei"

Da bambino amava infatti creare acconciature per le bambole. Federico ha aperto il suo primo salone ad Anzio, poi si è allargato con un negozio in corso Como a Milano e uno in Sardegna. Ha anche due saloni a Roma e un sesto a Napoli. L'obiettivo è arrivare ad aprire pure a Dubai. Per quanto riguarda la sua vita privata, è legato da tempo a Letizia, una ragazza di Anzio nata nel 1990. Con lei ha avuto tramite l'inseminazione artificiale una figlia, Sophie Maelle, nata nel 2017,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.