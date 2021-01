Nicolò Zenga, il primo figlio avuto da Walter con Roberta Termali: "Mai riuscito a far breccia nel cuore di mio padre" | Foto

24 gennaio 2021 a

Nicolò Zenga è uno dei due figli, il maggiore, che l'ex calciatore di Inter e Nazionale Walter Zenga ha avuto con Roberta Termali, sua seconda moglie. Zenga ha sposato la prima volta Elvira Carfagna, che lo ha reso padre di Jacopo. La seconda, appunto Roberta, ha fatto nascere Nicolò e Andrea, quest'ultimo concorrente al Grande Fratello Vip 5. Nicolò è rimasto molto legato alla madre, soprattutto dopo il divorzio con Zenga, con il quale il rapporto è piuttosto difficile.

La terza moglie di Zenga è stata la rumena Raluca Rebedea, che ha dato alla luce Samira e Walter Junior. Tornando a Nicolò, è rimasto sempre lontano dal mondo dello spettacolo.

E' il vicepresidente della Imt srl. Si tratta di una società di forniture industriali con sede a Milano. Sul rapporto con il padre Walter Zenga, Nicolò si è espresso così in una recente intervista: "In trent’anni non sono mai riuscito a fare breccia nel suo cuore", ha sottolineato.

