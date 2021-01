L'Eredità, la bella Marilina nuova campionessa: ma alla Ghigliottina fallisce la prova sulla Durata

24 gennaio 2021 a

a

a

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Si tratta della bella Marilina. Anche per lei, come per Rocco (il campione nella puntata di sabato 23 gennaio) si è trattato di un ritorno. Nel 2013 a L'Eredità non combinò granché, stavolta si è presa il titolo di campionessa.

L'Eredità, Leonardo si conferma campione: ma alla Ghigliottina niente Giochi. Il suo bottino resta di 28.750 euro

Nella puntata di domenica 24 gennaio Marilina si è presentata alla Ghigliottina con un bottino da 190.000 euro, ridottosi poi a 47.500 dopo le parole Prova, Indicazione, Media, Corso e Ragionevole. Sin da subito tuttavia Marilina non è stata fiduciosa: ha scritto come soluzione Via. Opzione rivelatasi sbagliata, come poi sottolineato da Flavio Insinna. La parola esatta infatti era Durata. Marilina ci riproverà lunedì 25 gennaio, sempre su Rai1 dalle 18,45 a L'Eredità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.