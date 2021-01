Walter Veltroni, la moglie è l'architetto Flavia Prisco: dal matrimonio le due figlie Martina e Vittoria

24 gennaio 2021 a

Walter Veltroni è un politico, giornalista, scrittore e regista italiano. E' nato a Roma il 3 luglio 1955, è stato - tra le altre cose - sindaco di Roma, vicepresidente del consiglio nel primo governo Prodi nel 1996 e segretario del Pd. Per quanto riguarda la sua vita privata, la moglie è l'architetto Flavia Prisco.

I due si sono conosciuti ad un festival della gioventù di Berlino nel 1973. La coppia ha concepito due figlie: Martina e Vittoria. In una intervista di alcuni anni fa a Donna Moderna, Flavia Prisco si descriveva come una donna come tante altre. Una donna indipendente, che lavora nel proprio studio, ai propri progetti e va a fare anche le file in banca o alla posta, riuscendo a gestire anche la propria vita familiare.

Quando conobbe Veltroni, Flavia aveva appena 15 anni, lui 18. Il matrimonio si celebrò nel 1982.

