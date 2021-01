Giuseppe e Franco Baresi, i fratelli capitani di Inter e Milan. Il rossonero e quel provino non superato in nerazzurro

24 gennaio 2021 a

Giuseppe e Franco (all'anagrafe Franchino) Baresi, sono due ex calciatori, rispettivamente di Inter e Milan. Giuseppe è nato a Travagliato nel 1958, Franco due anni più tardi. Quest'ultimo sostenne a 15 anni un provino per l'Inter, ma fu scartato per le sue caratteristiche fisiche. E così divenne nel tempo una colonna e capitano del Milan. In rossonero ha vinto 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe europee e 4 Supercoppe italiane. Per quanto riguarda la vita privata, Franco Baresi è sposato con Maura Lari, da cui ha avuto il figlio Edoardo nel 1991 e nel 1997 ha adottato un bambino (Giannandrea). Nell’agosto del 2005 è stato condannato a 5 mesi di reclusione, convertiti in una multa di 5.900 euro, nell’ambito di una truffa sulla vendita di quadri.

Per quanto riguarda Giuseppe, nell'Inter ha vinto due scudetti, due Coppe Italia e una Coppa Uefa. Celebri anche i derby con i due fratelli che da capitani si scambiavano i gagliardetti delle squadre. Relativamente alla sua vita privata, Beppe Baresi per diversi anni è stato sposato con Elena Tagliabue, una dirigente sportiva. Il loro matrimonio è finito nel 2015. Da questa relazione è nata la figlia Regina, capitana dell'Inter femminile.

