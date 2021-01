Grande Fratello Vip 5, Dayane sbotta contro Tommaso: "Ha crisi d'ansia e problemi mentali". Bufera social | Video

24 gennaio 2021 a

Dayane Mello contro Tommaso Zorzi. Nella casa del Grande Fratello Vip 5, dopo quattro mesi dall'inizio del reality, il clima si fa sempre più teso e l'insofferenza della brasiliana stavolta ha nel mirino i presunti favoritismi che la produzione avrebbe nei confronti dell'influencer: "Solo perché ha crisi d’ansia e problemi mentali gli mettono la musica che preferisce lui", lo sfogo di Dayane. Una frase che ha scatenato un putiferio sui social, con twitter che è stata invasa da messaggi di utenti che vorrebbero l'eliminazione della top model.

"Basta, non diamo sempre l'alibi che non sa parlare bene la lingua, Dayane è stata perdonata troppe volte", il senso dei numerosi post da parte dei fan del reality. A scatenare l'ira della rete il tono offensivo del commento della Mello: "Ma veramente, inizio a fare anche io la ribelle - ha proseguito - la malata mentale, così vedono. Sono inca***ta perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fot***o di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, quindi non mi va bene", ha aggiunto.

Non si tratta del primo precedente della rete contro Dayane Mello.

Nei giorni scorsi aveva fatto discutere un suo commento nei confronti dell'amica Rosalinda, accusata di fare per lei piatti troppo pesanti: "Mangi uova e bacon, poi ti viene tutto il grasso nelle gambe e la cellulite", aveva affermato in quella circostanza. Dimenticando che in passato la Cannavò aveva sofferto pure di anoressia.

