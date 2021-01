Rosario Fiorello, la moglie è Susanna Biondo: prima gli amori con Luana Colussi e Anna Falchi

24 gennaio 2021 a

Rosario Fiorello, o più semplicemente Fiorello, è uno dei personaggi televisivi più famosi e amati dal pubblico italiano. Nato nel 1960, ha esordito sul piccolo schermo dopo una lunga gavetta nei villaggi turistici. Prima di avere successo in tv, nella vita ha fatto il meccanico, il verduraio, il telefonista e infine anche l’addetto alle pompe funebri.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo una lunga storia con la conduttrice Luana Colussi, ha avuto un flirt con l'attrice Anna Falchi. Nel 1996 Fiorello ha iniziato una relazione con Susanna Biondo, con cui si è sposato nel 2003. Nel 2006 è nata la figlia della coppia, Angelica. Susanna Biondo aveva già una figlia, Olivia, nata da una precedente relazione e che Rosario Fiorello ha sempre considerato come figlia propria. Su quest'ultima c'è un curioso aneddoto: quando aveva solo 4 anni, ha avuto come babysitter l'attuale leader di FdI, Giorgia Meloni.

