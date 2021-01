Lidia Bastianich, dall'Istria a New York ha fondato un impero. Piatto preferito? Gnocchi con le prugne

24 gennaio 2021 a

Lidia Bastianich è una delle cuoche più apprezzate e richieste in America, e non solo. Esule dall’Istria ha saputo fare la sua fortuna negli Stati Uniti e presto è diventata padrona di un impero gastronomico senza eguali. Classe 1947, Lidia Bastianich (all’anagrafe Lidia Matticchio) è nata a Pola il 21 febbraio sotto il segno dei Pesci e ha vissuto sulla propria pelle il grande esodo istriano. A soli 8 anni è costretta a lasciare casa sua e a 12 si trasferisce a New York con la famiglia. Proprio a New York ha conosciuto Felice Bastianich e ha aperto il suo primo ristorante a soli 24 anni, il Buonavia. Successivamente aprirà Villa Secondo, anche questo nel Queens, mentre nel 1981 apre il Felidia, un simbolo della cucina tradizionale italiana per tutto il mondo. Oggi Lidia possiede diversi ristoranti in coproprietà con i figli: Joe e Tanya. Il suo piatto preferito? Gli gnocchi al sugo o con le prugne.

