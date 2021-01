Elvira Carfagna, dal matrimonio con Walter Zenga è nato Jacopo. Ora difende l'ex marito dagli altri figli Andrea e Nicolò

24 gennaio 2021 a

Elvira Carfagna è famosa principalmente per essere stata la prima moglie di Walter Zenga. Nata a San Benedetto del Tronto, negli anni ’80, dopo aver vinto Miss Marche si è sposata appunto con l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale. I due insieme hanno avuto un figlio, Jacopo.







Elvira recentemente è tornata al centro del gossip per aver difeso l'ex marito dopo le accuse mossegli dal figlio Andrea nella casa del Grande Fratello Vip 5. Andrea è uno dei due figli che Zenga ha avuto da Roberta Termali. "Basta con questa gogna mediatica - ha raccontato -: Walter può avere anche delle colpe ma non merita tanto accanimento. Non sopporto questo can can che si è scatenato".

