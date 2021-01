Joe Bastianich, la madre è la cuoca Lidia. Dal matrimonio dell'imprenditore con Deanna i figli Olivia, Miles ed Ethan

24 gennaio 2021 a

a

a

Joe Bastianich è un affermato imprenditore italiano, nell'ambito della cucina. E' figlio di Felice Bastianich e Lidia Matticchio in Bastianich, una delle cuoche più famose anche a livello internazionale. E' entrato nell'attività di famiglia dopo il divorzio dei suoi genitori, quando il padre ha deciso di ritirarsi dalla ristorazione e cedette le sue partecipazioni a Joe e alla sorella Tanya.

Il ristorante di Bastianich distrutto dai vandali: "Benzina e dato fuoco"

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1995 si è sposato con Deanna e dal matrimonio sono nati i tre figli Olivia, Miles ed Ethan. Il rapporto attraversa periodicamente numerose crisi ma ufficialmente non si è interrotto. La donna vive comunque a New York con i figli; nel corso degli anni hanno attribuito a Bastianich diversi flirt: su tutti quello con Roberta Ruiu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.