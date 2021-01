Teo Mammucari a Domenica In, lo scherzo a Jerry Calà su Striscia la Notizia. Ma la risata di Mara Venier rovina tutto

24 gennaio 2021 a

Fuori programma durante la puntata di domenica 24 gennaio di Domenica In. Insieme all'ospite in studio Teo Mammucari, Mara Venier si è divertita a fare scherzi telefonici. Tra questi, la vittima scelta è stata Jerry Calà, peraltro ex marito della stessa Venier. Mammucari ha iniziato lo scherzo così: "Ciao Jerry, sono Teo. Ho parlato con Antonio Ricci e mi ha accennato alla conduzione di Striscia la Notizia. E mi ha dato una gamma di scelta per il partner, mi ha fatto il tuo nome. Sei interessato?", ha chiesto Mammucari. Calà sembrava esserci cascato, ma la risata di Mara Venier ha rovinato tutto, con Jerry che a questo punto si è reso conto dello scherzo: "Ma fatele bene le cose - ha detto - mi sono accorto appena ho sentito Mara ridere".

