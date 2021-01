Rocco Siffredi, altri due oscar a luci rosse per l'attore porno

24 gennaio 2021 a

Rocco Siffredi ancora re dei film per adulti. L'attore, regista e produttore italiano di film porno ha vinto sabato 23 gennaio a Las Vegas altri due Avn Award, i presitigiosi riconoscimenti considerati gli Oscar delle pellicole a luci rosse che premiano ogni anno il meglio dell'industria americana dell'intrattenimento per adulti. La cerimonia, a causa della pandemia, si è svolta in streaming. l'attore italiano ha ritirato la statuetta come miglior interprete maschile straniero ed è stato premiato anche per la migliore scena a due insieme all'attrice statunitense Jane Wilde per il film "Rocco's Back to America for More Adventures", già vincitore lo scorso 15 gennaio a Los Angeles di un premio Xbiz Award.

