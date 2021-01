Antonio Albanese, i ministri del governo Cetto La Qualunque: "Pino Curria alla giustizia, ha preso 43 voti e 36 denunce" | Video

24 gennaio 2021 a

Antonio Albanese è uno degli attori comici più amati dal pubblico. Negli ultimi tempi è diventato super famoso il suo personaggio Cetto La Qualunque, un politico fanfarone che ha conquistato i fan e non solo. Un personaggio politico di finzione, che purtroppo si è rivelato a volte molto vicino alla realtà. Ed è così che un video recente è diventato virale, con la formazione di un governo ospite in diretta televisiva nella trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio. "In attesa di definire gli ingruppamenti parlamentari", è l'incipit divertente di Cetto La Qualunque.

"Sono stato incaricato di formare un nuovo governo", ha sottolineato. E da lì il crescendo di battute strepitose. Ecco la liste dei ministri: "Pino Curria alla giustizia: abuso edilizio, furto con scasso e lesioni aggravate - esordisce - questo è il curriculum. E' stato votato on line, ha preso 43 voti e 36 denunce". Una parodia, anche se a volte - in generale - la realtà supera la fantasia.

