Serena Dandini, due matrimoni alle spalle e la figlia Adele. Dal 1993 l'amore con il musicista Lele Marchitelli

Serena Dandini è un'apprezzata conduttrice e autrice televisiva italiana, nota per le trasmissioni Avanzi e Pippo Kennedy Show, nelle quali tra i protagonisti si distinguevano i fratelli Guzzanti. Per quanto riguarda la sua vita privata, è nata a Roma il 22 aprile 1054 e all'anagrafe è Serena Dandini de Sylva, figlia del conte Ferdinando Dandini de Sylva, avvocato discendente da un’antica famiglia dell’aristocrazia romana, e di Luigia Pacifici. E' di origini nobili, ma si definisce "felicemente decaduta".

Il professor Franco Locatelli, Marco Travaglio e Serena Dandini ospiti di Lilli Gruber

La conduttrice si è sposata due volte e, dopo il naufragio dei suoi matrimoni, nel 1993, si è legata ad un nuovo compagno: il musicista Daniele Lele Marchitelli. Da uno dei precedenti matrimoni, è nata una figlia, Adele Tulli, nata nel 1982. Quest'ultima è una regista e ha lavorato al documentario 365 without 377 sulle battaglie del movimento Lgbt in India per l'abolizione della sezione 377 del codice penale indiano.

