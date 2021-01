Belen incinta, altro indizio social: il braccialetto anti nausea. E su Instagram rivela: "Ragazza felice" | Foto

24 gennaio 2021 a

a

a

Sempre più indizi danno conferma delle voci secondo cui Belen Rodriguez sarebbe incinta del suo secondo figlio. Nelle ultime stories pubblicate su Instagram, infatti, la Rodriguez sfoggia al polso un braccialetto anti nausea, di quelli che vengono usati dalle donne in dolce attesa.

Insomma, la showgirl argentina e il suo fidanzato Antonino Spinalbese sarebbero pronti a diventare genitori, per Belen sarebbe la seconda volta dopo il figlio Santiago avuto con l'ex marito Stefano De Martino. L'ex hairstylist oggi influencer, modello e fotografo sarebbe al settimo cielo e avrebbe confidato il nuovo arrivo agli amici, così come la stessa Rodriguez, che avrebbe detto: "Il lavoro va alla grande e ora arriva un figlio da una persona che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo".

Intanto su Instagram non fa nulla per nascondere la sua serenità: "Ragazza felice", è la didascalia dell'ultima foto pubblicata in cui bellissima si riposa mettendo in mostra comunque il suo fisico sempre perfetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.