Isabella Rossellini, dal matrimonio con Martin Scorsese alla figlia Elettra avuta da Jon Wiedemann

Isabella Rossellini è una delle attrici e modelle più famose di sempre. Nata a Roma il 18 giugno 1952, è diventata famosa soprattutto grazie a Lancome, poiché è stata la testimonial esclusiva per circa 10 anni. Figlia d’arte, il padre era Roberto, uno dei più grandi registi italiani, la madre l'attrice svedese, bellissima, Ingrid Bergman.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1979 si è sposata con il regista Martin Scorsese, con il quale però divorzia 3 anni dopo. Successivamente ha ritrovato l'amore con il modello Jon Wiedemann; dalla loro unione è nata la figlia Elettra, nel 1983. La storia è finita nel 1986, mentre nel 1993 ha adottato un bambino, che ha chiamato Roberto, come il padre. In passato i flirt con Christian De Sica, Gary Oldman e David Lynch.

