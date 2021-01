Lino Guanciale, dalla storia con Antonietta Bello al matrimonio con Antonella Liuzzi: figlia dell'ex senatore Pietro

24 gennaio 2021 a

Lino Guanciale è uno degli attori più popolari nel panorama italiano, soprattutto per quanto riguarda le fiction televisive, da L'Allieva con Alessandra Mastronardi a Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada. E' nato ad Avezzano il 21 maggio del 1979.

Per quanto riguarda la vita privata, Guanciale ha avuto una lunga relazione con la collega Antonietta Bello per dieci anni. In una intervista a Vanity Fair, l'attore ha raccontato il motivo della loro separazione, nel 2018: "Fra noi è finita perché ero sempre lontano, lei ne soffriva troppo", ha affermato. Successivamente, Lino si è legato ad Antonella Liuzzi, che ha sposato in segreto nel luglio del 2020. Antonella Liuzzi è program coordinator alla School of Business della Bocconi a Milano ed è la figlia di Pietro, ex senatore del Popolo della Libertà.

